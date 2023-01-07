﻿Definecilere suç üstü: 3 gözaltı

İHA'da yer alan habere göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Gültepe Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine giden ekipler, S.K., Ç.K. ve D.K'nın dedektör ile define aradığını tespit etti.
Şüpheliler gözaltına alınırken define aranan alanda 3 dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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