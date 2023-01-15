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Tekirdağ'da drift atan sürücüye 20 bin 342 lira ceza

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 3 yol ayrımında drift atarken mahalle bekçilerine yakalanan Bulgaristan plakalı aracın sürücüsüne 20 bin 342 lira para cezası kesildi.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 20:56
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Tekirdağ'da drift atan sürücüye 20 bin 342 lira ceza

Tekirdağ'da drift atan sürücüye 20 bin 342 lira ceza
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Gece saatlerinde yaya devriye görevine çıkan Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Şeyh Sinan Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı ile Eski Tekirdağ Caddesi'nin kesiştiği 3 yol ayrımında bir aracın drift attığını fark etti. Koşar adımla aracın peşine düşen bekçi görevlileri, Bulgaristan plakalı araçla sürücüsünü Eski Tekirdağ Caddesi üzerinde yakaladı.

Olay yerine gelen trafik polisleri tarafından O.Y. isimli sürücüye drift atmaktan 20 bin 342 lira para cezası kesilirken, işlemlerin ardından araç da sahibine teslim edildi.
Öte yandan otomobilin drift attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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