Tekirdağ'da ekipler tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu maddeler bulundu. Gözaltına alınan 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde 3 adreste uyuşturucu bulunduğunu tepit etti. Adreslerde yapılan aramada, 870 gram sentetik kannabinoid, 23 sentetik ecza maddesi, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 860 TL ele geçirildiği aktarıldı.

Gözaltına alınan B.G., T.G., G.B. ve Ş.A., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.