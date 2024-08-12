Tekirdağ'da işçi servisi kazası

Kaza, Çukuryurt Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, H.C.A. yönetimindeki 02 KP 517 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta geçerek fabrika işçilerini taşıyan E.Y. idaresindeki 59 S 4159 plakalı midibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüs yan yatarak devrildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık, ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yan yatan midibüste bulunan 11 yaralı, Saray ve Çerkezköy Devlet Hastaneleri'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif ticari aracın sürücüsü H.C.A. kazayı yara almadan atlattı ancak gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.