Tekirdağ'da işçi servisi kazası

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da işçi servisi kazası

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde, işçi taşıyan bir servis midibüsü ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, Çukuryurt Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, H.C.A. yönetimindeki 02 KP 517 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta geçerek fabrika işçilerini taşıyan E.Y. idaresindeki 59 S 4159 plakalı midibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüs yan yatarak devrildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık, ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yan yatan midibüste bulunan 11 yaralı, Saray ve Çerkezköy Devlet Hastaneleri'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif ticari aracın sürücüsü H.C.A. kazayı yara almadan atlattı ancak gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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