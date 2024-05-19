Tekirdağ’da kaçak sigara operasyonu

Kaynak: İHA
Tekirdağ’da kaçak sigara operasyonu
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kaçak sigaraya yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda binlerce makaron ve tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığının açığa çıkması ve engellenmesine yönelik operasyonel çalışmalar yapılıyor.

Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 91 bin 120 adet boş makaron, 4 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 28 kilogram tütün, 250 adet boş sigara paketi, 2 adet makaron doldurma makinesi, 2 adet hava kompresörü ele geçirildi.

Polis tarafından yapılan operasyonda malzemelerin genellikle evin gizli bölmelerine saklandığı ve evin çatı katında tütün kurutma mekanizması oluşturulduğu görüldü.

Olayda 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı.

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