Aksakallı dede tekel bayini aratmadı. Dilini yaladıkça üzerinden karton karton sigara çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Aksakallı dede tekel bayini aratmadı. Dilini yaladıkça üzerinden karton karton sigara çıktı

Jandarma ekiplerinin sınırda gerçekleştirdiği sigara kaçakçılığı operasyonunda yakaladığı yaşlı adamın üzerinden karton karton sigara paketleri çıktı. O anlar anbean cep telefonu kamerasına yansırken, yaşlı adamın görüntüleri tekel bayiini aratmadı.

Jandarma ekipleri sınırda sigara kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda yaşlı bir adam şüpheli olarak yakalandı.

Jandarma ekipleri, yaşlı adamın yürüyüşünden ve vücudundaki şişkinlikten şüphelenerek üst araması yapmak istedi. Üst araması sırasında yaşlı adamın vücudundan çıkanlar adeta tekel bayiini aratmadı.

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DİLİNİ HER YALADIĞINDA VÜCUDUNUN FARKLI BÖLGELERİNDEN SİGARA PAKETİ ÇIKARDI

Yaşlı adam ağzını her yaladığında vücudunun farklı bölgelerinden sigara paketleri çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Yaşlı adamın sigaraları vücuduna sarmak için iplerle özel bir düzenek kurduğu görülüyor.

Cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntüler sosyal medyanın gündemine otururken, yaşlı adamın üzerine kurulan düzenek "yok artık" dedirtti.

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