Tekirdağ'da kent genelinde uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik uygulamalar devam ediyor.

Kapaklı Pınarça Mahallesinde L.K isimli bir şahsa yapılan kaba üst taramasında 1 adet tabanca ele geçirildi, Tabancanın sahibine 8 bin 322 liralık ceza kesildi.

Süleymanpaşa Ortacami Mahallesi'nde B.T. ve E.K. isimli şahısların evinde yapılan aramada; 105 gram bonzai, 67 gram metamfetamin, 250 mililitre bonzai yapımında kullanılan sıvı ham madde, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 5 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yapılan bu operasyon sonrasında 2 şüpheli şahıs ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Saray ilçesi Atatürk Mahallesi'nde A.F.Ö. isimli şahsa ait olan dükkanda yapılan aramalarda 152 adet bandrolsüz puro ele geçirildi. Dükkan sahibine işlem yapıldı.

Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde M.C.K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 22 gram kağıda sarılı halde bonzai ele geçirildi. Şüpheli şahıs, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Ergene ilçesi Çorlu Gişeler mevkisinde A.A. isimli şahsın üst aramasında 10 gram eroin ele geçirildi. Şahıs, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.