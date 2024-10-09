Tekirdağ'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk 4. kattan düştü

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk 4. kattan düştü

Tekirdağ'da dört yaşındaki bir çocuk dördüncü kattan aşağıya düştü.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 4. kattaki evlerinin penceresinden bakarken dengesini kaybederek düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Feci olay, Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi Kazım Karabekir Caddesinde bulunan bir apartmanın 4. katında meydana geldi.

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İddiaya göre, 4 yaşındaki K.G., evlerinin penceresinden bakarken dengesini kaybederek beton zemine çakıldı. Olayı gören çevredekiler durumu 112 ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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