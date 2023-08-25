Tekirdağ'da motosikletli şahıslar bir iş yerine kurşun yağdırdı

Tekirdağ'da motosikletli şahıslar, gece yarısı husumetli oldukları şahsın iş yerine kurşun yağdırdı. İş yerinin camına beş kurşun isabet ederken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KAYNAK: İHA
Tekirdağ'da motosikletli şahıslar bir iş yerine kurşun yağdırdı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fatih Mahallesi Birsen Sokak’ta gece saat 04.00 sıralarında, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler motosikletle husumetli oldukları kişinin iş yerinin önüne gelerek, iş yerinin camına doğru ateş etmeye başladı.

Şahısların silahından çıkan 5 kurşun iş yerinin camına isabet etti. Saldırı sonrası şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olay esnasında dükkanın kapalı olmasından dolayı herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. Silah seslerinin ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alan polis, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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