Tekirdağ’da rögar hırsızı kameralara yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çekçek arabasıyla rögar kapağını çalan hırsız kameralara yakalandı.

KAYNAK: İHA
Tekirdağ’da rögar hırsızı kameralara yakalandı

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde çekçek arabasıyla gezen bir hırsız, Eski Sanayi Çarşısı 2. Caddesi’nde yol üzerindeki kanalizasyon rögar kapağını gözüne kestirdi.

Gece karanlığını ve çevrede kimsenin olmayışını fırsat bilen şahıs, rögar kapağını levye yardımıyla yerinden söküp çekçek arabasına koydu. Hırsızlık olayını gerçekleştiren hırsız olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerin zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan sanayi çarşısında çok sayıda rögar kapağının çalındığı ortaya çıkarken, çalınan noktalara tedbir amaçlı araç lastiği koyan sanayi esnafı, hırsızlık olaylarına tepki gösterdi.

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