Tekirdağ'da terör operasyonu. Propagandacı ve firari şüpheliler yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespitine dönük çalışmalarla, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen 7 şüpheli, IŞİD terör örgütünün propagandasını yaptığı ileri sürülen 1 şahıs, IŞİD terör örgütü üyesi olmaktan aranması bulunan 1 şahıs, FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmaktan aranan 1 şahıs olmak üzere toplamda 10 şahsın yakalanması için operasyon yapıldı.

Operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklanırken, başka 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.