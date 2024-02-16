Tekirdağ'da terör operasyonu. Propagandacı ve firari şüpheliler yakalandı

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da terör operasyonu. Propagandacı ve firari şüpheliler yakalandı
Tekirdağ’da jandarma ekipleri tarafından IŞİD, FETÖ VE PKK terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespitine dönük çalışmalarla, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen 7 şüpheli, IŞİD terör örgütünün propagandasını yaptığı ileri sürülen 1 şahıs, IŞİD terör örgütü üyesi olmaktan aranması bulunan 1 şahıs, FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmaktan aranan 1 şahıs olmak üzere toplamda 10 şahsın yakalanması için operasyon yapıldı.

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Operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklanırken, başka 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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