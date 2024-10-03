Tekirdağ’da tonlarca tütün ele geçirildi

Jandarma ekipleri, R.Ö.'nün kullandığı aracı durdurarak yaptığı aramada, 90 adet siyah çöp poşetine doldurulmuş halde bin 500 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütüne rastladı. Şahsa ait işletmeye düzenlenen baskında ise 6 bin kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Toplamda 7 bin 500 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirken, şüpheli şahıs R.Ö., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. İfadesinin ardından R.Ö. serbest bırakıldı. Ele geçirilen tütünün piyasa değerinin 5 milyon TL olduğu bildirildi.