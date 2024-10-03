Tekirdağ’da tonlarca tütün ele geçirildi

Kaynak: İHA
Tekirdağ’da tonlarca tütün ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi’nde jandarma R.Ö. isimli şahsın bandrolsüz tütün sevkiyatı yaptığı tespit edildi. Operasyonda değeri 5 milyon TL olan 7,5 ton bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, R.Ö.'nün kullandığı aracı durdurarak yaptığı aramada, 90 adet siyah çöp poşetine doldurulmuş halde bin 500 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütüne rastladı. Şahsa ait işletmeye düzenlenen baskında ise 6 bin kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

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Toplamda 7 bin 500 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirken, şüpheli şahıs R.Ö., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. İfadesinin ardından R.Ö. serbest bırakıldı. Ele geçirilen tütünün piyasa değerinin 5 milyon TL olduğu bildirildi.

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