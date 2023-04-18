Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

İHA'nın haberine göre, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne yolu üzeri Vakıflar Mahallesi Saray Kavşağı'nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil ile hafif ticari araç kavşakta feci şekilde çarpıştı.

Çarpışma sonrası hafif ticari araç devrilirken, kazada 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.