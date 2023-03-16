Tekirdağ’da bir eve uyuşturucu operasyonu

İHA'nın haberine göre, Tekirdağ’da jandarma ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yavuz Mahallesi'nde U.Ç ve A.Ö. isimli şahısların iş yeri ve ikametinde uyuşturucu madde sattığı duyumu alınması üzerine operasyon için düğmeye basıldı. KOM, İstihbarat Şube Müdürlükleri ile ve Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından adrese düzenlenen operasyonda 46 gram metamfetamin, 33 adet extacy hap, 2 adet marka ve seri numarası olmayan ruhsatsız pompalı tüfek, 44 adet 12 cal. fişek ve 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Konuyla ilgili A.Ö isimli şüpheli gözaltına alınırken, U.Ç. isimli şüphelinin aranması sürüyor.