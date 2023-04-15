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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 zanlı yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 10:07
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 zanlı yakalandı
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Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda Marmaraereğlisi ve Çorlu ilçelerindeki bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda 86 gram eroin, 248 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 740 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan K.K, S.K, A.Y.U, B.K, S.G, T.B, B.Z, U.N. ve E.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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