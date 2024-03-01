Tekirdağ’da yağma ve tefecilik operasyonu: 10 gözaltı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından nitelikli yağma ve tefecilik suçlularına ilişkin operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, hile ve tehdit ile vatandaşlardan maddi çıkar sağladıkları, ekonomik zorluk yaşayan vatandaşları yüksek faiz ile senet karşılığı borçlandırdıkları, senetleri ödeyemeyen vatandaşları tehdit ettikleri iddia edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyon sonucunda; 4 adet tabanca, 4 adet şarjör, 45 adet fişek ve 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Toplamda 10 şahıs yakalandı ve işlemleri tamamlanınca, şahıslardan 3’ü adliyeye sevk edildi. 7 şahsın ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.