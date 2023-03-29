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Yayaya işçi servisi çarptı. Durumu kritik

Tekirdağ Çorlu’da yolda yürürken işçi servisinin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 06:53
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Tekirdağ'da yayaya işçi çarptı

Yayaya işçi servisi çarptı. Durumu kritik
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İHA

Kaza, gece yarısı Hıdırağa Mahallesi Çerkezköy yolu üzeri (Fatih Caddesi) yeni otogar inşaatı yakınlarında meydana geldi. Aldığı işçileri fabrikaya bırakmak üzere Çorlu’dan Çerkezköy istikametine yola çıkan E.T. idaresindeki 59 S 1599 plakalı işçi servis minibüsü, yolda yürüyen bir yayaya çarptı.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Kaza sonrası ağır yaralanan yaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan yaralının üzerinden kimlik çıkmadığı ve henüz kimliğinin netleşmediği öğrenildi.

SERVİS ŞOFÖRÜ KAZAYI ANLATTI

İşçi servis minibüs şoförü E.T., yolda aydınlatma lambalarının yanmadığını, yayanın da yol üzerinde yürümesi ve sağanak yağışın da etkisiyle kazanın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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