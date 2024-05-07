Tekmeler ve yumruklar havada uçuştu: İki grup cadde ortasında birbirine girdi

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde yer alan Yaşar Kemal Caddesi’nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma çıktı.

Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavga sonucunda M.O.Ç., 3 yerinden bıçaklanarak yaralandı.

M.O.Ç., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kavgaya karışan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan cadde ortasında gerçekleşen kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.