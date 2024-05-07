Tekmeler ve yumruklar havada uçuştu: İki grup cadde ortasında birbirine girdi

Kaynak: DHA
Tekmeler ve yumruklar havada uçuştu: İki grup cadde ortasında birbirine girdi
Diyarbakır’da husumetli iki grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada 2 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde yer alan Yaşar Kemal Caddesi’nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma çıktı.

Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavga sonucunda M.O.Ç., 3 yerinden bıçaklanarak yaralandı.

M.O.Ç., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kavgaya karışan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan cadde ortasında gerçekleşen kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

diyarbakirda-tekmeli-yumruklu-bicakli-50178-1.jpg

diyarbakirda-tekmeli-yumruklu-bicakli-50178-2.jpg

diyarbakirda-tekmeli-yumruklu-bicakli-50178-5.jpg

diyarbakirda-tekmeli-yumruklu-bicakli-50178.jpg

Son Haberler
İskenderun Körfezi'nde şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı Yaşam
İskenderun Körfezi'nde şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı
Kastamonu'da tüyler ürperten olay: Başı kesilmiş ceset bulundu Yaşam
Kastamonu'da tüyler ürperten olay: Başı kesilmiş ceset bulundu
İngiltere’de Savunma Bakanlığı’na ait bir sistem hacklendi Dünya
İngiltere’de Savunma Bakanlığı’na ait bir sistem hacklendi
İnşaatta vinç devrildi, facianın eşiğinden dönüldü Yaşam
İnşaatta vinç devrildi, facianın eşiğinden dönüldü
Kıskançlık krizi kanlı bitti: Sokak ortasında erkek arkadaşını bıçakladı Yaşam
Kıskançlık krizi kanlı bitti: Sokak ortasında erkek arkadaşını bıçakladı
Gelinin duvağını topladığı sırada maganda kurşunuyla vuruldu: Olay anı kamerada Yaşam
Gelinin duvağını topladığı sırada maganda kurşunuyla vuruldu: Olay anı kamerada