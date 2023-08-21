Tekne tescili için rüşvet alan Manavgat Liman başkanı tutuklandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, tekne sahibinden tescil ve kayıt işlemleri için 3 bin euro rüşvet istediği iddia edilen liman başkanı, suçüstü yakalandı.

KAYNAK: DHA
Tekne tescili için rüşvet alan Manavgat Liman başkanı tutuklandı

DHA'nın haberine göre; şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekne sahibi şikayetçi oldu

Olay, dün akşam saatlerinde Manavgat Liman Başkanlığı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, su sporları işletmecisi Şükrü Öksüzoğlu, satın aldığı deniz araçlarının tescil ve kayıt işlemleri için liman başkanlığına gitti. Burada liman başkanı İlhan Emre Baş ile görüşen Öksüzoğlu, kendisinden 3 bin euro rüşvet istendiğini öne sürdü. Öksüzoğlu, talebi kabul ederek parayı verdiği sırada polise haber verdi.

Suçüstü yakalandı

Polis ekipleri, seri numarasını aldıkları 3 bin euroyu Öksüzoğlu’ndan teslim alarak liman başkanının odasına girdi. Odada yapılan aramada, paraların liman başkanının masasının çekmecesinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan İlhan Emre Baş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan İlhan Emre Baş, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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