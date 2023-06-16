Teknede yakalanan FETÖ firarilerinden 3'ü tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, yelkenli bir tekne içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 6 FETÖ firarisi ve 2 tekne mürettebatı yakalandı.

Teknede yakalanan FETÖ firarilerinden 3'ü tutuklandı

İHA

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Terörden Arananlar Listesinde gri kategoride aranan ve hakkında kırmızı bülten kararı da bulunan eski Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Uzay Ş.'nin kardeşi olduğu öğrenilen tekne kaptanı T.Ş. ile birlikte 2 şüpheli daha, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polonya bayraklı "Gezgin" isimli yelkenli tekneye, Seferihisar Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerce Urla açıklarında operasyon yapıldı. Teknede yakalanan 8 kişi, daha sonrada gözaltına alınarak jandarma ekiplerine teslim edildi.

5 eski asker ile 1 eski öğretmenin, FETÖ soruşturması çerçevesinde arandığı tespit edildi. Tekne kaptanı T.Ş. ile yardımcı personeli E.C.Ç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde suçlamaları reddeden T.Ş. tutuklandı, E.C.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

TEKNE KAPTANI FETÖ'CÜ SÖZDE KOMUTANIN KARDEŞİ ÇIKTI

Öte yandan tekne kaptanı T.Ş.'nin, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Terörden Arananlar Listesinde gri kategoride aranan ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan eski Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Kurmay Albay Uzay Ş.'nin kardeşi olduğu öğrenildi.

3 TUTUKLAMA

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Uzay Ş.'nin kardeşi T.Ş. ile birlikte FETÖ firarileri E.D. ve O.K. tutuklanırken, R.G., E.U., İ.E.U., Ü.Ç. ve ikinci kaptan E.C.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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