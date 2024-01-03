Teknoloji bağımlılığı böyle böbrek taşı saçıyor

Kaynak: İHA
Teknoloji bağımlılığı böyle böbrek taşı saçıyor
Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Şahin, “Teknoloji bağımlılarında böbrek taşı riski daha yüksek” diyerek uyarılarda bulundu.

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Şahin, böbrek taşı oluşumunda cinsiyetin, genetik faktörlerin, yaşam tarzının ve diyetin başlıca etkenler olduğuna dikkat çekti.

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Şahin, Teknoloji bağımlılığının böbrek taşının neden olabileceğine değinerek önemli açıklamalar yaptı.

“Taş hastalığı erkeklerde daha sıktır. Ancak son yıllarda beslenme alışkanlığının değişmesi nedeniyle kadınlarda ve çocuklarda da hastalık artmıştır.” diyen Şahin, “Sedanter hayat yaşayanlar, yatalak hastalar ve teknoloji bağımlılığı nedeniyle az hareket edenlerde daha sık görülmektedir. Obezite de taş hastalığı riskini artırmaktadır” sözlerini kullandı.

Böbreklerimiz vücudumuz için son derece önemli işlevlerden biri olan filtreleme işlemini yerine getirdiğinin altı çizildi.

Vücut için faydalı olduğu bilinen maddeler vücut tarafından emilir. Geri kalan maddeler ise böbrekler sayesinde idrara dönüşerek vücuttan atıldığının altı çizildi.

Vücuttan atılması gereken idrar içerisinde pek çok farklı mineral, tuz gibi maddeler bulunmakta olduğu vurgulandı.

Çoğunlukla bu atıklar idrarla birlikte vücuttan atılır ve taş oluşumu gerçekleşmeyeceği bildirildi.

Ancak risk faktörlerinin varlığında ve sıvı alımının gerekenden az olduğu durumlarda, böbreklerin iç yüzeyinde yer alan ve emilimi sağlayan kısımlarda bu maddeler kristalize hale gelerek biriktiğinin altı çizildi.

Zaman geçtikçe burada birikmeye devam eden kristalize oluşum böbrek taşına dönüşmekte olduğu bildirildi.

Beslenme biçimleri, metabolik rahatsızlıklar, yetersiz sıvı alımı ya da sıvı kaybı ve bazı ilaçlar gibi pek çok etmen böbrek taşına neden olabileceği ifade edildi.

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