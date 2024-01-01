Cinsel gücü artırıyor. Böbrek taşı düşürüyor. İşte şifa dolu otun müthiş yararları

Çoban çökerten, Tribulus terrestis adlı sert iğneli bir bitki olduğu biliniyor. Yaban kimyonu familyasına aittir ve doğal olarak yetiştiği bildirildi. Meyveleri boynuz şeklinde ve çiçekleri sarıdır. Bu bitki, sağlığımız için pek çok fayda sağladığı ifade edildi.

İşte bunlardan bazıları:

-Enfeksiyonlara karşı korur

Çoban çökerten, antibakteriyel özelliği sayesinde vücudumuzu temizler ve bakteri kaynaklı hastalıkların oluşmasını veya yayılmasını engellediğinin altı çizildi. Ayak mantarı gibi rahatsızlıklara karşı da etkili olduğu ifade edildi.

-Vücut direncini artırır

Çoban çökerten, içerdiği mineraller ile vücudumuzu güçlendirir ve kış hastalıklarına karşı koruduğu ifade edildi.

Ayrıca dikkatimizi toplamamıza ve odaklanmamıza yardımcı olduğu bildirildi.

-Ağrıları azaltır

Çoban çökerten, kas ve kemik ağrılarını önler ve gün boyu enerjik olmamızı sağladığı bildirildi. Kan akışını düzenleyerek ağrıların şiddetini azalttığı söylendi.

-Tansiyonu dengeler

Çoban çökerten, kan basıncını düşürerek yüksek tansiyon sorunu yaşayanlara fayda sağladığı bildirildi. Ancak tansiyon ilacı kullananlar bu bitkiyi doktorlarına danışmadan kullanmaması önerildi.

-Kas kütlesini artırır

Çoban çökerten, sporcuların kas gelişimine katkıda bulunduğu bildirildi. Kas yapımını hızlandırır ve sporcunun performansını artırdığının altı çizildi.

-Böbrek taşı ve kumunu düşürür

Çoban çökerten, böbrek taşı ve kumunu çözerek idrar yoluyla atılmasını sağladığı söylendi. Böylece böbrek ve mesane sağlığını korur.

-Cinsel gücü artırır

Çoban çökerten, üreme hormonlarının salgılanmasını artırarak kadın ve erkeğin hormon dengesini sağlar. Cinsel gücü ve isteği artırır. Erkeklerde sperm, kadınlarda yumurta kalitesini yükseltir. Doğal bir afrodizyak etkisi gösterir.

Çoban çökerten, sağlığımız için pek çok fayda sağlayan bir bitkidir. Ancak her bitki gibi, kullanmadan önce doktorunuza danışmanız ve olası yan etkilerini öğrenmeniz gerekir.