Böbrek taşını aldırmak istedi kollarını ve bacaklarını kaybetti. Hayatının şokunu yaşadı

ABD’nin Kentucky eyaletinde iki erkek çocuk annesi Lucinda Mullins isimli kadın, böbrek ameliyatının karanlık bir hal almasının ardından hem bacaklarını hem de kollarını kaybetti.

Mullins, ambulansla önce Stanford'daki Fort Logan Hastanesi'ne, oradan da Lexington'daki Kentucky Üniversitesi hastanesine götürüldü.

Hayatını kurtarmak için doktorlar her iki bacağını da kesmek zorunda kaldılar ve eski hemşire olan Mullins’e her iki kolunu da dirseklerinin altından kaybedeceğini bildirdiler.

Mullins konuya dair “İki taraflı olarak bacaklarımı dizden aşağısını kaybettim ve muhtemelen iki taraflı olarak da kollarımı dirseğimin altından kaybedeceğim” ifadelerini kullandı.

Mullins’in ameliyatına giren doktor, “Hayatını kurtarmak için yapmaları gereken şey buydu. Olan buydu” dedi.

Nasıl iyimser kaldığı sorulduğunda Mullins şunları söyledi:

Az önce bunların bana dağıtılan kartlar olduğunu ve bunların oynayacağım eller olduğunu söyledim. Yaşadığım için çok mutluyum. Çocuklarımı göreceğim. Ailemi göreceğim. Kocamla vakit geçireceğim. Bunlar şu aşamada önemsiz şeyler.

Anne, ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra çevresinden de destek buldu.

Eski hemşire rehabilitasyona, fizik tedaviye ve protezlere hazırlanırken, tıbbi faturalarla ilgilenmesi için bir GoFundMe sayfası açıldı.

Arkadaşı Heather Beshears kitlesel fonlama sayfasını kurdu ve şunu yazdı:

Cindy, çoğu arkadaşının ona verdiği adla sevimli, şefkatli, cesur ve güzel bir kadın ve yakın zamanda hayatını değiştirecek bir trajedi yaşamış ve onu bir kadın olarak bırakacak. Cindy ve ailesinin, Cindy'nin ihtiyaçlarının yanı sıra protez ve adaptif ekipmanlarını da karşılamak için evlerinde birkaç ayarlama yapması gerekecek. Tüm bunların maliyeti çok yüksek olabilir. Bu bağış toplama etkinliğini başlattık çünkü kahramanımız Cindy'yi ve onun her adımında yanında olan kocası DJ'i desteklemek istiyoruz.

Bağış toplama etkinliğinde 250.000 $ hedefinin 63.906 dolar topladı.