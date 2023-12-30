Böbrek taşını aldırmak istedi kollarını ve bacaklarını kaybetti. Hayatının şokunu yaşadı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Öztürk
Böbrek taşını aldırmak istedi kollarını ve bacaklarını kaybetti. Hayatının şokunu yaşadı
Böbrek taşı ameliyatı için hastaneye giden 41 yaşındaki Lucinda Mullins, enfeksiyon nedeniyle hem bacaklarını hem de kollarını kaybetti.

ABD’nin Kentucky eyaletinde iki erkek çocuk annesi Lucinda Mullins isimli kadın, böbrek ameliyatının karanlık bir hal almasının ardından hem bacaklarını hem de kollarını kaybetti.

Mullins, ambulansla önce Stanford'daki Fort Logan Hastanesi'ne, oradan da Lexington'daki Kentucky Üniversitesi hastanesine götürüldü.

Hayatını kurtarmak için doktorlar her iki bacağını da kesmek zorunda kaldılar ve eski hemşire olan Mullins’e her iki kolunu da dirseklerinin altından kaybedeceğini bildirdiler.

kadin-sdfdsg.jpg

Mullins konuya dair “İki taraflı olarak bacaklarımı dizden aşağısını kaybettim ve muhtemelen iki taraflı olarak da kollarımı dirseğimin altından kaybedeceğim” ifadelerini kullandı.

Mullins’in ameliyatına giren doktor, “Hayatını kurtarmak için yapmaları gereken şey buydu. Olan buydu” dedi.

Nasıl iyimser kaldığı sorulduğunda Mullins şunları söyledi:

Az önce bunların bana dağıtılan kartlar olduğunu ve bunların oynayacağım eller olduğunu söyledim. Yaşadığım için çok mutluyum. Çocuklarımı göreceğim. Ailemi göreceğim. Kocamla vakit geçireceğim. Bunlar şu aşamada önemsiz şeyler.

dfjdfhgfhg.jpg

Anne, ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra çevresinden de destek buldu.

Eski hemşire rehabilitasyona, fizik tedaviye ve protezlere hazırlanırken, tıbbi faturalarla ilgilenmesi için bir GoFundMe sayfası açıldı.

Arkadaşı Heather Beshears kitlesel fonlama sayfasını kurdu ve şunu yazdı:

Cindy, çoğu arkadaşının ona verdiği adla sevimli, şefkatli, cesur ve güzel bir kadın ve yakın zamanda hayatını değiştirecek bir trajedi yaşamış ve onu bir kadın olarak bırakacak. Cindy ve ailesinin, Cindy'nin ihtiyaçlarının yanı sıra protez ve adaptif ekipmanlarını da karşılamak için evlerinde birkaç ayarlama yapması gerekecek. Tüm bunların maliyeti çok yüksek olabilir. Bu bağış toplama etkinliğini başlattık çünkü kahramanımız Cindy'yi ve onun her adımında yanında olan kocası DJ'i desteklemek istiyoruz.

Bağış toplama etkinliğinde 250.000 $ hedefinin 63.906 dolar topladı.

kasdina-sfasf.jpg

hayat-asfds.jpg

Son Haberler
Sözcü'de 24 muhabir yılbaşı öncesi işten çıkarıldı Gündem
Sözcü'de 24 muhabir yılbaşı öncesi işten çıkarıldı
Citroën ë-C3'e 'Ecobest' ödülü Otomotiv
Citroën ë-C3'e 'Ecobest' ödülü
Meksika'da partiye silahlı saldırı: 6 ölü 26 yaralı Dünya
Meksika'da partiye silahlı saldırı: 6 ölü 26 yaralı
Yılbaşı sofrasında sağlıklı olmak için altın kurallar Sağlık
Yılbaşı sofrasında sağlıklı olmak için altın kurallar
Real Madrid'in dudak uçuklatan Mbappe teklifi ortaya çıktı Spor
Real Madrid'in dudak uçuklatan Mbappe teklifi ortaya çıktı
Asgari ücrete gelen zammın ardından gündelikçilerin sigorta primleri belli oldu Ekonomi
Asgari ücrete gelen zammın ardından gündelikçilerin sigorta primleri belli oldu
Yılbaşı kutlamak günah mıdır? Diyanet yılbaşı kutlamaları için ne dedi? Keşfet
Yılbaşı kutlamak günah mıdır? Diyanet yılbaşı kutlamaları için ne dedi?