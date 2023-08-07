Teknoloji devi iflasın eşiğinde. Türkiye'de birçok eve bilgisayar, televizyon ve klimalarla giriyordu

İflasın eşiğine gelen, Japon teknoloji devi Toshiba'yı satın almayı planlayan ROHM, kurtarma planını açıkladı.
Şirket, 300 milyar yen fon hedefiyle bir konsorsiyuma katılacağını duyurdu ve İflasın eşiğine gelen, Japon teknoloji devi Toshiba'da iddiaları inkar etmedi.
Japonya ekonomisinin güçlü lokomotiflerinden, dünyaca ünlü teknoloji devi Toshiba, zor günlerden geçirdiğini ifade etti.
Hızla değişen teknolojik değişimlere ayak uydurmakta zorlanan şirket uzunca bir süredir finansal bir krizin içinde debeleniyordu.
Ancak şirket şimdilerde bir yeniden yapılandırma sürecinin başlangıç çizgisinde duruyor.