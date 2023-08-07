Teknoloji devi iflasın eşiğinde. Türkiye'de birçok eve bilgisayar, televizyon ve klimalarla giriyordu

Japon teknoloji devi Toshiba'yı satın almayı planlayan ROHM, kurtarma planını açıkladı. Şirket, 300 milyar yen fon hedefiyle bir konsorsiyuma katılacağını paylaştı.

Teknoloji devi iflasın eşiğinde. Türkiye'de birçok eve bilgisayar, televizyon ve klimalarla giriyordu

İflasın eşiğine gelen, Japon teknoloji devi Toshiba'yı satın almayı planlayan ROHM, kurtarma planını açıkladı.

Şirket, 300 milyar yen fon hedefiyle bir konsorsiyuma katılacağını duyurdu ve İflasın eşiğine gelen, Japon teknoloji devi Toshiba'da iddiaları inkar etmedi.

Japonya ekonomisinin güçlü lokomotiflerinden, dünyaca ünlü teknoloji devi Toshiba, zor günlerden geçirdiğini ifade etti.

Hızla değişen teknolojik değişimlere ayak uydurmakta zorlanan şirket uzunca bir süredir finansal bir krizin içinde debeleniyordu.

Ancak şirket şimdilerde bir yeniden yapılandırma sürecinin başlangıç ​​çizgisinde duruyor.

oyapstiiljaonoe6uay5cjjwru-1.jpg

Öne Çıkanlar
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Fizik tedavide robotlar işbaşında Sağlık
Fizik tedavide robotlar işbaşında
'Yeşil Altın'ın hasadı başladı. Tarladaki fiyatı 95 TL. Dolar kuru tarlayı da vurdu Güncel
'Yeşil Altın'ın hasadı başladı. Tarladaki fiyatı 95 TL. Dolar kuru tarlayı da vurdu
Otomobil kontrolden çıktı, taklalar attı: 5 yaralı Güncel
Otomobil kontrolden çıktı, taklalar attı: 5 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 11 yaralı Güncel
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 11 yaralı
İzmir’de ana boru patladı, 2 mahalleyi su bastı Güncel
İzmir’de ana boru patladı, 2 mahalleyi su bastı
Erdoğan'ın AKP'deki oy kaybının hesabını keseceği isimler belli oldu Siyaset
Erdoğan'ın AKP'deki oy kaybının hesabını keseceği isimler belli oldu