Yapı Kredi’nin, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’ne (UNITAR) bağlı Yönetici ve Liderler için Uluslararası Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (CIFAL İstanbul) ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ortaklığı ile başlattığı “Teknolojide Fırsat Eşitliği” programına başvurular sürüyor. 18-27 yaş aralığındaki tüm kadınlara ücretsiz olarak online eğitimler verilecek olan programa, deprem bölgesinde yaşayan gençler cinsiyet ayrımı olmaksızın katılabiliyor.

SERTİFİKA ALMAYA HAK KAZANACAKLAR

Programda büyük veriden yapay zekâya, bulut teknolojilerinden siber güvenliğe, nesnelerin internetinden endüstri 5.0’a kadar konunun uzmanı isimler tarafından kapsamlı bir eğitim içeriği sunulacak. 11 Aralık tarihinde başlayan online eğitimleri tamamlayarak sınavdan yüzde 70 ve üzeri başarı gösteren katılımcılar Yapı Kredi, UNITAR ve Bahçeşehir Üniversitesi imzalı E-Devlet onaylı “Teknolojide Fırsat Eşitliği" sertifikası almaya hak kazanacak. Eğitimlerin yüzde 75’ine katılım gösteren katılımcılar ise UNITAR akreditasyonlu başarı belgesi alabilecek.