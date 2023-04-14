﻿Teksas’ta çıkan yangında 18 binden fazla inek telef oldu

VOA Türkçe'nn haberine göre; Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, Castro bölgesindeki yangında bir çalışanı alevlerin arasından kurtardı. Ancak bu kişinin durumu kritik ve hastanede tedavi altında olduğu belirtiliyor. Yangının çevredeki binalara da sıçradığı ve daha sonra kontrol altına alındığı ifade edildi.

Teksas'taki en büyük süt üretim merkezlerinden biri olan çiftlikte meydana gelen patlama nedeniyle yangın çıktı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çiftliğin bir aileye ait olduğu biliniyor.

Yangında binlerce hayvan telef olduktan sonra, ABD'nin en eski hayvan hakları savunucusu gruplarından biri olan Animal Welfare Institure (AWI), ahır yangınlarını önlemek için federal yasaların bir an önce çıkarılmasını talep etti. ABD'de her yıl binlerce çiftlik hayvanı, ahırlarda çıkan yangınlar nedeniyle ölüyor.

ABD'de, çiftlik hayvanlarını yangınlardan korumak için alınması gereken önlemlerle ilgili sadece birkaç eyalette yasal düzenlemeler mevcut. Ancak Teksas, bu eyaletlerden biri değil.

Son yaşanan yangın, AWI'nin 2013 yılında kayıtları tutmaya başlamasından bu yana görülen en büyük çiftlik yangını olarak kaydedildi. AWI kayıtlarına göre, 2013 yılından bugüne kadar ABD'de yaklaşık 6,5 milyon çiftlik hayvanı telef oldu. Bu hayvanların büyük bir kısmının kümes hayvanları olduğu belirtiliyor.