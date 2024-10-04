Tekstil fabrikasında korkutan yangın! 1 kişi hastanelik oldu

Merkez Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde Çiğdem Sokak üzerinde bulunan bir tekstil firmasında yangın meydana geldi.
Dumanların yükseldiğini gören çalışanlar, hemen 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine bölgeye çok itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Onlarca itfaiye aracıyla yangına müdahale edilirken, dumandan etkilenen 1 işçi hastaneye sevk edildi. Yaklaşık 600 çalışanın bulunduğu fabrikadaki yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaklaşık yarım saat içerisinde kontrol altına alındı. Öte yandan, yangın sırasında işçilerin yaşadığı korku ve panik kameralara yansıdı.