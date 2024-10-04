Tekstil fabrikasında korkutan yangın! 1 kişi hastanelik oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tekstil fabrikasında korkutan yangın! 1 kişi hastanelik oldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde Çiğdem Sokak üzerinde bulunan bir tekstil firmasında yangın meydana geldi.

Dumanların yükseldiğini gören çalışanlar, hemen 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine bölgeye çok itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Onlarca itfaiye aracıyla yangına müdahale edilirken, dumandan etkilenen 1 işçi hastaneye sevk edildi. Yaklaşık 600 çalışanın bulunduğu fabrikadaki yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaklaşık yarım saat içerisinde kontrol altına alındı. Öte yandan, yangın sırasında işçilerin yaşadığı korku ve panik kameralara yansıdı.

Tekstil fabrikasında korkutan yangın! 1 kişi hastanelik oldu

Tekstil fabrikasında korkutan yangın! 1 kişi hastanelik oldu

Tekstil fabrikasında korkutan yangın! 1 kişi hastanelik oldu

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