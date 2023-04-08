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Tel Aviv'de çifte saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırı ve araçla ezme eyleminde bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı açıklandı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 00:47
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Tel Aviv'de çifte saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

Tel Aviv'de çifte saldırı: 1 ölü, 7 yaralı
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İsrail polisi, Tel Aviv'in merkezinde silahlı saldırı gerçekleştiren bir kişinin, eş zamanlı olarak araçla ezme eylemi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Saldırıda bir turistin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı açıklandı.

İsrail basınındaki haberlere göre, çifte saldırıyı gerçekleştiren kişinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Sosyal medyada, İsrail polisinin yol kenarında devrilmiş bir araca doğru ateş açtığı görüntüler paylaşıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabından saldırılarda bir kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını paylaştı.

Saldırının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, takviye güvenlik güçlerinin seferber edilmesi talimatını verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi yakınlarında bir Yahudi yerleşim yerinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 yerleşimci öldürülmüş, biri de ağır yaralanmıştı.

NE OLMUŞTU?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas’ı sorumlu tutmuştu.

İsrail, akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlattığını açıklamış, buna karşılık Gazze'den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı. (AA)

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