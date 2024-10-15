Telefon dolandırıcılarına operasyon düzenlendi

Kaynak: AA
Telefon dolandırıcılarına operasyon düzenlendi

Rize merkezli dört ilde telefon dolandırıcılığı yapan kişilere operasyon düzenlendi.

Rize merkezli 4 ilde düzenlenen telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan sanıklara yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Rize Jandarma Komutanlığınca telefonla arayarak kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtmak suretiyle vatandaşları ülke genelinde yaklaşık 50 milyon lira dolandırarak haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Rize merkezli İzmir, Adana ve Kars'ta 5 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 4 cep telefonu, bilgisayar, 4 SIM kart, 11 banka ve kredi kartı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Son Haberler
Fenerbahçe'den Galatasaray'a hodri meydan! Kabul ediyoruz
Fenerbahçe'den Galatasaray'a hodri meydan! Kabul ediyoruz
Timur Cihantimur’un ABD'deki davasında yeni gelişme! İleri bir tarihe ertelendi
Timur Cihantimur’un ABD'deki davasında yeni gelişme! İleri bir tarihe ertelendi
Rojin'in cesedinin nasıl bulunduğu ortaya çıktı
Rojin'in cesedinin nasıl bulunduğu ortaya çıktı
TFF Başkanvekili Lale Cander görevinden istifa etti
TFF Başkanvekili Lale Cander görevinden istifa etti
Türkiye Boks Federasyonu'ndan kayyum iddialarına yalanlama
Türkiye Boks Federasyonu'ndan kayyum iddialarına yalanlama