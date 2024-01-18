Telefon kullanan herkesi ilgilendiriyor. Hesabınızdan her ay bu para kesilecek

Kaynak: Haber Merkezi
Telefon kullanan herkesi ilgilendiriyor. Hesabınızdan her ay bu para kesilecek
Mobil hat kullanan herkesten her at kesilecek Özel İletişim Vergisi'ne 2024 yılının başlamasıyla zam geldi. Zamlar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Mobil hat kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir karar alındı. 1999 Gölcük depremi sonrasında başlatılan Özel İletişim Vergisi, 2024 yılında yeniden zamlandı.

Mobil hat sahiplerini etkileyecek olan bu vergi 2024 yılı itibarıyla 260 TL'den 400 TL'ye çıkarıldı.

Yapılan düzenlemeye, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile duyuruldu ve 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş oldu.

Bütün mobil hat sahibinden alınacak olan Özel İletişim Vergisi, 12 ay taksitlere bölünerek fatura tutarlarına yansıtılacak.

TELSİZ KULLANIM ÜCRETİNE ZAM GELDİ

Bu zammın yanında, 'Telsiz Kullanım Ücreti' de 2024 yılı itibarıyla arttı. 2023 yılında 9,43 TL olarak belirlenen ücret, 2024 yılında 15 TL seviyelerine yükseldi.

Mobil hat kullanıcıları için yeni düzenleme ile birlikte zamlı vergiler şu şekilde oldu:

Özel İletişim Vergisi 400 TL oldu.

Telsiz Kullanım Ücreti 15 TL oldu.

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