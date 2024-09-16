Telefona bakarken az kalsın canında oluyordu 'Mazgala düştüğü an kameraya yansıdı'

Kaynak: İHA
Telefona bakarken az kalsın canında oluyordu 'Mazgala düştüğü an kameraya yansıdı'

Bursa'da bir sitenin önünde cep telefonuna bakarak yürüyen genç, kapağı açık bırakılan mazgaldan aşağı düşmesi dikkat çekti.

Bursa'da bir sitenin önünde cep telefonuna bakarak yürüyen bir genç, kapağı açık bırakılan mazgaldan aşağı düştü. Gencin şans eseri ufak sıyrıklarla atlattığı görünmez kaza, güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde telefonla konuşmak için dışarı çıkan genç, konuşması bittikten sonra telefona dalması az kalsın hayatına mal oluyordu. Bir yandan yürüyüp, bir yandan da ekrana bakan genç, site önünde kapağı açık bırakılan mazgala düştü. Ne olduğunu anlamayan genç bir anlık refleks ile kendini yukarı çekerek, ufak sıyrıklarla kazayı atlattı.

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