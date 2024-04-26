Telefonda dolandırıcılık artıyor. Doktoru dolandırmaya çalıştılar

Sena Özkan
Telefonda dolandırıcılık artıyor. Doktoru dolandırmaya çalıştılar
Telefon üzerinden dolandırıcılık senelerdir yapılıyor olsa da son zamanlarda sosyal medyada daha çok duyulmaya başladı. Türlü ikna yöntemleri ve yalanlarla insanları kandırmaya devam eden dolandırıcılar bu defa sert kayaya çarptılar.

Son zamanlarda Türkiye genelinde telefonda dolandırıcılık olaylarında artış gözleniyor. Dolandırıcılar, genellikle kendilerini banka çalışanı, polis memuru veya diğer resmi görevliler gibi tanıtarak insanları kandırmaya çalışıyorlar. Yaşanan son olayda ise dolandırıcılar, bir doktoru hedef aldılar.

Doktor, telefonla arandığında karşısındaki kişinin herhangi bir yetkili olmadığını hemen fark etti. Şüphelenen doktor, olayı telefonla videoya kaydetti. Videoda, dolandırıcıların insanları kandırmak için kullandıkları taktikler açıkça görülebiliyor. Dolandırıcılar, genellikle insanların duygularını ve endişelerini kullanarak onları kandırmaya çalışıyorlar.

dolandiricilik-aa-1518051.jpg

Uzmanlar, telefonda dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Herhangi bir şüphe durumunda, polise veya ilgili kurumlara başvurulması önem taşıyor. Dolandırıcıların sürekli olarak yöntemlerini değiştirerek insanları kandırmaya çalıştıkları da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, telefonda gelen şüpheli çağrılara karşı her zaman dikkatli olmak ve bilgi sahibi olmak önemlidir.

Dolandırıcıların sayısının artması ve sürekli olarak yeni yöntemler geliştirmesi, bu tür dolandırıcılık vakalarının önlenmesini zorlaştırıyor. Dolandırıcılık vakalarının azaltılması için, insanların bilinçli olmaları ve bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı hazırlıklı olmaları gerekmektedir.

Son Haberler
Şanlıurfa’da fuhuş operasyonu. 6 şüpheli tutuklandı Yerel Haberler
Şanlıurfa’da fuhuş operasyonu. 6 şüpheli tutuklandı
Tayvan’da 6.1 büyüklüğünde deprem Dünya
Tayvan’da 6.1 büyüklüğünde deprem
Galatasaray 3-0 kazandı. Fenerbahçe taraftarı çılgınlar gibi sevindi Spor
Galatasaray 3-0 kazandı. Fenerbahçe taraftarı çılgınlar gibi sevindi
Hakkari'de köprüden dereye düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı Yerel Haberler
Hakkari'de köprüden dereye düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İran'da ayakları görünen kadını ahlak polisleri uyardı Video
İran'da ayakları görünen kadını ahlak polisleri uyardı
Elazığ'da tefecilik operasyonu: 2 tutuklama Yerel Haberler
Elazığ'da tefecilik operasyonu: 2 tutuklama
Tayvan’da 6.1 şiddetinde deprem Dünya
Tayvan’da 6.1 şiddetinde deprem