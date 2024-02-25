Telefondan kahve falı baktıranlar aman dikkat! Bu yöntemle herkesi dolandırıyorlar

Kahve falı uygulamaları, herkes tarafından sık sık kullanıyor. Ancak son dönemlerde yapılan incelemeler sonrasında uygulamalarda güvenlik açığı ortaya çıktı.

Aleyna Sevim'in haberine göre, kullanıcı sayısı giderek artan ve çeşitlenen fal kullanıcıların, uygulamalara verdiği izinler başlarına dert olurken, bu tarz uygulamalarla paylaşılacak bilgilerin sınırlandırılması gerektiği vurgulandı.

Birçok kullanıcı, haberleri olmadan üyeliklerinin yapıldığını, ödeme yapmalarına rağmen hizmet alamadıklarını bildirirken, bazı uygulamaların kullanıcıların kişisel bilgilerine ve fotoğraf arşivlerine tam erişim talep ettiğini belirtiyor.

"ÜCRETLİ FAL BAKMA UYGULAMALARINI ÜCRETSİZ GİBİ GÖSTEREBİLİRLER"

Konuya dair konuşan Dijital iletişim araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, fal baktırırken yaşanabilecek mağduriyetlere işaret etti.

“Siber dolandırıcılar, ücretli fal bakma uygulamalarını ücretsiz gibi göstererek kullanıcıların güvenini kazanmaya çalışabilirler" diyen Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Bu taktikle, kullanıcıları uygulamalara kaydettikten sonra kişisel bilgilerini toplamak veya finansal bilgilerini ele geçirmek için çeşitli yöntemler kullanabilirler. Örneğin, kullanıcıların adını, adresini, telefon numarasını veya e-posta adresini isteyerek, bu bilgileri daha sonra spam e-postalar göndermek veya pazarlama amaçlarıyla kullanabilirler. Dolandırıcılar kimlik hırsızlığı yapmak amacıyla kullanıcıların kimlik bilgilerini veya finansal bilgilerini toplayabilirler. Bu bilgileri ele geçirerek, kimlik hırsızlığı veya finansal dolandırıcılık gibi suçları işleyebilirler” dedi.

"ÜYELİK SORUNU OLAN UYGULAMALAR GÜVENLİ DEĞİLDİR"

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Erarslan da “Ödeme yapılması ve yanıt alınamaması durumları yaşanıyorsa uygulamanın ödeme işleme sisteminin bütünlüğü konusunda endişelenilmelidir. Çünkü ödeme güvenliği olmadığında finansal dolandırıcılık ve istismara karşı savunmasız kalınma durumu vardır. Üyelik sorunu olan uygulamalar güvenli değildir” diye konuştu.