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Android telefonlar kapalı olsa bile bulunabilecek

Akıllı telefonların kaybolması ve kapalı olması durumunda bile gelecekte kolaylıkla bulunabileceği ifade edildi.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 15:04
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Telefonlar gelecekte kapalı olsa bile bulunabilecek

Android telefonlar kapalı olsa bile bulunabilecek
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Gelecekteki Android telefonların, cihazlar kapalıyken bile bulunabileceği iddia edildi.

iPhone 14 ve iPhone 11'e kadar uzanan eski iPhone'lar bu işlevi yerine getirebiliyor, ancak Google bu özelliği gelecek Android yükseltmesine eklemeyi planlıyor.

TELEFON KAYBOLUNCA KAPALIYKEN BİLE BULUNACAK

Bir telefonun, cihaz kapalı olması durumunda bile bulunabileceği ifade edildi. Sızıntılara göre Google'ın güncellemesinden sonra, telefonu kapatılsa bile Bluetooth modülüne güç göndermeye devam edecek. Bluetooth özelliği, konum verileri ve kişisel tanımlayıcılar da dâhil olmak üzere yakındaki cihazlara çeşitli veriler yayınlayabilir.

Tüm modern iPhone'lar ve en iyi Android telefonlardan bazıları konum için ultra geniş bant radyo (UWB) özelliğine de sahip. Apple'ın AirTag'lerinde kullandığı teknoloji ve harika çalışıyor. Google'ın da bir UWB konum belirleme etiketi üzerinde çalıştığı ve belki de bir sonraki Pixel telefonlarıyla birlikte piyasaya süreceği söyleniyor.

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