Telefonlara uzaktan bağlanıp milyonluk vurgun yaptılar. Bu hatayı yapan herkes dolandırıldı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mobil bankacılık hesapları üzerinden paraları çalınan vatandaşların şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Araştırmalar sonucu bir şebekenin, 'bilişim yoluyla nitelikli hırsızlık' suçunu işleyerek Türkiye genelinde binlerce kişiden milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirlendi.

TUZAK KURDULAR

Şebekenin, bazı internet sitelerini hackleyip, tıklama sonucu açılan pencereler aracılığıyla ve vatandaşların cep telefonlarına SMS yoluyla gönderilen linklerle cihazlarına zararlı uygulamalar yüklediği tespit edildi.

Vatandaşlara fark ettirmeden yükledikleri zararlı uygulamalar ile cep telefonlarını ele geçiren şebekenin, özellikle gece saatlerinde cihazda yüklü olan mobil bankacılık hesaplarına girerek para çektikleri ve mobil ödeme yaptıkları saptandı.

HIRSIZLIK PARASIYLA ŞİRKET KURDULAR

Şebeke üyelerinin S.S., C.K., Ş.K.Ü. ve F.D. olduğunu belirleyen ekipler dört şüphelinin bilişim yoluyla nitelikli hırsızlık suçundan elde ettikleri gelirin bir kısmıyla şirket kurduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca internet üzerinden piyasanın çok altında değerlerde, oyunlarda kullanılan sanat para sattıkları da gün yüzüne çıktı.

YAKALANDILAR

Savcılığın yakalama kararı çıkardığı 4 şüpheli, önceki gün düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, çok sayıda sim kart ve cep telefonları, taşınabilir bellekler ile laptoplara da el konuldu.

Soruşturma kapsamında hem hırsızlık hem de oyun parası satışından gelen haksız kazanç ile alındığı düşünülen gayrimenkul ve araçlara tedbir koyuldu, şüphelilerin banka ve kripto para hesapları bloke edildi. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan 4 şüpheliden S.S., C.K., Ş.K.Ü. tutuklanırken, F.D. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.