Telefononu suya düşürdü! 10 bin TL'ye dalgıç tuttu

Sosyal medyada denize düşen telefonu için dalgıç tutan kişinin videosu viral oldu. Deniz kenarında otururken cep telefonunu denize düşüren kadın çareyi dalgıç tutmakta buldu.

Telefonunu gözden çıkaramayan kadın 10 bin TL karşılığında bir dalgıç tuttu. Olay yerine gelen dalgıç kadının gösterdiği noktadan suya atladı ve kadının denize düşen cep telefonunu buldu.

Yola düşen telefonunu almak için koştu az daha canından oluyordu! Korku dolu anlar kamerada

Büyük sevinç yaşayan kadın telefonuna ulaştı. Bu anları görüntüleyen arkadaşları telefonun hiç bir zarar görmediğini de ifade etti.

Çok sayıda insanın merakla takip ettiği olay sonrasında sosyal medyada da çok fazla paylaşıldı. Sorunsuz bir şekilde telefonuna kavuşan kadının yaptığı hareket çok sayıda yoruma neden oldu.