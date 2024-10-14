Yola düşen telefonunu almak için koştu az daha canından oluyordu! Korku dolu anlar kamerada

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yola düşen telefonunu almak için koştu az daha canından oluyordu! Korku dolu anlar kamerada

Aydın'ın Söke ilçesinde yola düşen telefonunu almaya çalışan kişi otobüsün çarpması sonucu yaralanırken, kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Atatürk Mahallesi Söke-Aydın Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. (54) isimli şahıs koşarak yolun karşısına geçtikten sonra cep telefonunu düşürdüğünü fark etti.

telefonunu-almak-icin-kostu-az-daha-canindan-oluyorduyenicag-1.jpg

Hızla geri dönerek telefonunu almak isteyen Y.D., cihazı ayağıyla yol kenarına itmeye çalışırken, Y.Ö. (40) yönetimindeki 09 DB 737 plakalı otobüs Y.D.'ye çarptı.Çarpmanın etkisiyle Y.D. savrularak yere düştü.

Poz verirken dehşeti yaşadı: Az kalsın canından oluyorduPoz verirken dehşeti yaşadı: Az kalsın canından oluyordu

telefonunu-almak-icin-kostu-az-daha-canindan-oluyorduyenicag-2.jpg

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

telefonunu-almak-icin-kostu-az-daha-canindan-oluyorduyenicag-3.jpg

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Y.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

yola-dusen-telefonunu-almak-icin-kostu-az-daha-canindan-oluyordu-korku-dolu-anlar-kamerada-yenicag-1.jpg

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İndirim yapan bakkal neredeyse canından oluyordu Kafasına tüp attıİndirim yapan bakkal neredeyse canından oluyordu Kafasına tüp attı

yola-dusen-telefonunu-almak-icin-kostu-az-daha-canindan-oluyordu-korku-dolu-anlar-kamerada-yenicag-2.jpg

yola-dusen-telefonunu-almak-icin-kostu-az-daha-canindan-oluyordu-korku-dolu-anlar-kamerada-yenicag-3.jpg

yola-dusen-telefonunu-almak-icin-kostu-az-daha-canindan-oluyordu-korku-dolu-anlar-kamerada-yenicag-4.jpg

yola-dusen-telefonunu-almak-icin-kostu-az-daha-canindan-oluyordu-korku-dolu-anlar-kamerada-yenicag-5.jpg

Manzara seyretmek isteyen genç kız canından oluyorduManzara seyretmek isteyen genç kız canından oluyordu

yola-dusen-telefonunu-almak-icin-kostu-az-daha-canindan-oluyordu-korku-dolu-anlar-kamerada-yenicag-6.jpg

yola-dusen-telefonunu-almak-icin-kostu-az-daha-canindan-oluyordu-korku-dolu-anlar-kamerada-yenicag-7.jpg

yola-dusen-telefonunu-almak-icin-kostu-az-daha-canindan-oluyordu-korku-dolu-anlar-kamerada-yenicag-8.jpg

yola-dusen-telefonunu-almak-icin-kostu-az-daha-canindan-oluyordu-korku-dolu-anlar-kamerada-yenicag-9.jpg

yola-dusen-telefonunu-almak-icin-kostu-az-daha-canindan-oluyordu-korku-dolu-anlar-kamerada-yenicag-10.jpg

yola-dusen-telefonunu-almak-icin-kostu-az-daha-canindan-oluyordu-korku-dolu-anlar-kamerada-yenicag-11.jpg

yola-dusen-telefonunu-almak-icin-kostu-az-daha-canindan-oluyordu-korku-dolu-anlar-kamerada-yenicag-12.jpg

Son Haberler
'Kira fiyatları 150 bin TL’yi bulacak'. Gayrimenkul uzmanı açıkladı
'Kira fiyatları 150 bin TL’yi bulacak'. Gayrimenkul uzmanı açıkladı
Karısını silah sıkarak ölümle tehdit eden koca serbest bırakıldı!
Karısını silah sıkarak ölümle tehdit eden koca serbest bırakıldı!
MHP’den DEM Parti ile ‘tokalaşma’ açıklaması: Mekanın sahibini hatırlattık
MHP’den DEM Parti ile ‘tokalaşma’ açıklaması: Mekanın sahibini hatırlattık
Esenyurt'ta genç kadına dehşeti yaşattı. Saçlarından tutup zorla araca bindirmeye çalıştı
Esenyurt'ta genç kadına dehşeti yaşattı. Saçlarından tutup zorla araca bindirmeye çalıştı
Reha Muhtar'ın sağlık durumunda son gelişme
Reha Muhtar'ın sağlık durumunda son gelişme