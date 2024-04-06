Telefonu asansör boşluğuna düşen genç kadın telefonun arkasından bakakaldı

Kaynak: Haber Merkezi
Telefonu asansör boşluğuna düşen genç kadın telefonun arkasından bakakaldı
Telefonu asansör boşluğuna düşen genç kız, uzun bir süre boşluğa bakıp donakalınca güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Bir binanın asansöründe yaşanan olay, sosyal medyada gündem oldu. Asansör boşluğuna düşen telefonunu izlerken donakalan genç kızın anları, asansörün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, genç kızın telefonunun düştüğü boşluğa uzun bir süre bakarak hareketsiz bir şekilde durduğu görülüyor. Olayın ardından genç kızın, asansör kapılarının açılmasını beklediği ve telefonuna ulaşmaya çalıştığı görülüyor. Görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak birçok kişinin ilgisini çekti. Kimileri genç kızın tepkisizliğine şaşırırken, bazıları da benzer durumların herkesin başına gelebileceğini belirtti. Genç kızın yaşadığı bu olayın ardından telefonuna ulaşıp ulaşamadığı ise bilinmiyor.

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