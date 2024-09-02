Telefonunu almak isterken kayalıklara sıkışıp kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Telefonunu almak isterken kayalıklara sıkışıp kaldı

İstanbul Kartal Sahili'nde düşen cep telefonunu almaya çalışırken kayalıklar arasına sıkışan kişi itfaiye ekiplerinin kayaları tek tek kaldırması ile kurtarıldı.

Olay, dün saat 19.00 sularında Kartal'da gerçekleşti. Yiğitcan Sarıkaya adlı genç arkadaşlarıyla birlikte oturduğu kayalıklarda cep telefonunu düşürdü. Düşen telefonu almaya çalışan Sarıkaya, kayalıkların arasına sıkıştı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, hidrolik kesici alet kullanarak kayaları ayırıp, sıkışan genci çıkardı.

Düşme sonucu yaralanan Yiğitcan Sarıkaya, ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yaklaşık 2 metre kayalıkların arasına girerek düşen cep telefonunu çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.

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