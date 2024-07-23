Telegram’da kiralık tetikçi ilanı

Telegram'da verilen bir ilan tüyler ürpertti. ‘K&Y’ kod adlı bir kişi, ücreti karşılığında kiralık tetikçilik yaptığını öne sürüldü. 537 üyesi bulunan grupta çeşitli tetikçilik ilanlarına da yer veriliyor.

“BİZ BUGÜNLER İÇİN VARIZ”

Ücreti karşılığında tetikçilik hizmeti verdiğini belirten ‘K&Y’, “İstanbul içi; sorunu olan, sıkıntı çeken, parasını alamayan, korkutulan hasım sahipleri, biz bugünler için varız hepinizi bekliyorum dm’ye” ifadelerine yer verdi.

“BU İŞİN CİDDİYETİNİ KAVRAYIN”

‘K&Y’isimli grup, kendisine ciddi mesajlar atılmasını talep ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Her gün boş boş insanlar yazıyor. Bu işin ciddiyetini kavrayın artık, boş insanların mesajlarına bile bakmayacağım. Bu saatten sonra bu iş çocuk oyuncağı değil”

“TETİKÇİ OLMAK İSTEYENLER BANA ULAŞSIN”

Kan donduran grubun yöneticisi, ücretli tetikçilik ilanlarının yanında tetikçi olmak isteyenlere yönelik de bir çağrı yaptı. Mesajda silahı ve motoru olan gençlere seslenen ‘K&Y’, “Tetikçi olmak isteyen gençler dm’den ulaşabilir. Motor sürebilen, eli silah tutan, yaş fark etmez herkesin kazanması için uğraşıyoruz. Silahı ya da motoru olan herkes ulaşsın” sözlerine yer verdi.

MESAJ GÖRÜNTÜLERİNİ DE PAYLAŞTI

Öte yandan ‘K&Y’, daha önce gerçekleştirdiğini iddia ettiği bir mesaj ekran görüntüsünü de paylaştı. Paylaşımda, iki kişinin konuşması ve ücret teslimiyle ilgili bilgiler yer aldı.