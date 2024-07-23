Kira kavgası kanlı bitti

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kiracı ile ev sahibi arasında meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi’nde meydana gelen olayda kiracı ile mülk sahibi arasında “kira süresi” nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada biri silah, biri bıçak ve biri de darp sonucu olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.