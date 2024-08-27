Telegram’ın kurucusunun başını fenomen kadın mı yaktı? Paris’te gözaltına alındı

Mesajlaşma uygulaması Telegram’ın kurucusu Pavel Durov Paris’te gözaltına alındı. Durov hakkındaki suçlamaların arasında yasa dışı işlemler, çocuk istismarı, dolandırıcılık ve otoritelere bilgi vermeyi reddetme gibi maddeler bulunuyor.

Durov’un gözaltına alınması Rusya ile Fransa arasında siyasi gerginliğe neden olurken Fransa Cumhurbaşkanı Macron, gözaltı kararının siyasi olmadığının altını çizdi.

Telegram yaptığı açıklamada şirketin Avrupa Birliği yasalarına uyduğunu duyurarak, Durov'a yönelik suçlamaları "saçmalık" şeklinde nitelendirmişti.

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DUROV, JETİNDEKİ KADIN YÜZÜNDEN Mİ YAKALANDI?

Telegram’ın kurucusu Durov’un gözaltına alınması ile ilgili ortaya çıkan bir ayrıntı dikkat çekti. Durov’un Paris’te tutuklanması öncesi bir dizi seyahatlerde eşlik eden Rus kadının yaptığı paylaşımların Fransız vatandaşı olan Rus CEO’nun yerini ifşa ettiği belirtiliyor.

Durov’un yakalanmasına neden olduğu iddia edilen kadının sosyal medya fenomeni Yulia Vavilova olduğu öğrenildi. Dubai’de yaşadığı öğrenilen 24 yaşındaki kadın kendisini ‘Kripto koçu’ ve sosyal medya fenomeni olarak tanımlıyor. Rusya doğumlu olan Vavilova gittiği seyahatlerden paylaştığı fotoğraflar ile biliniyor.

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DUROV’UN GİTTİĞİ YERLERDEN FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTI

Rus fenomen Vavilova’nın hesabından yapılan son fotoğraflar Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan’dan yapılan paylaşımlar oldu. Söz konusu yerler, aynı zamanda Telegram’ın kurucusu Durov’un seyahat rotasını oluşturdu.

Valinova, paylaşımlarında Duvov ile birlikte görülmekten kaçınırken, iki isim de neredeyse aynı yerlerden ve aynı şekilde paylaşımlar yaptı. Yapılan paylaşımlar Durov ve Vavilova’nın birlikte gezdiğini ortaya koydu. Yapılan paylaşımların Durov’un yerini ifşa ettiği iddialarını gündeme getirdi.

Öte yandan Rus haber ajansı SHOT'un ortaya çıkardığı bir videoda, Hazar Denizi kıyısındaki şık bir restoranda Vavilova, Durov'un yanında otururken görülüyor.

Öte yandan Rus fenomen, Durov’un tutuklanması sonrası adeta ortadan kayboldu. Vavilova’nın nerede olduğu henüz bilinmiyor.