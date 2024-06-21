Televole, yeni koleksiyonları ile göz kamaştırıyor

Firma, modern şıklığı ve kullanışlılığı bir araya getiren özgün tasarımlarıyla öne çıkıyor. Kadınlar için geniş bir ürün yelpazesi sunan Televole Tekstil, her yaş grubuna ve her tarza hitap etmeyi amaçlıyor.

Firma sahibi Ufuk Doyuran, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Müşterilerimize en kaliteli ürünleri sunmak için çabalıyoruz. Yeni sezon koleksiyonumuzda kalite, konfor ve şıklığı bir araya getirdik. Her bir ürünümüzü özenle tasarladık; günlük kullanım için olduğu kadar özel günlerde de tercih edilebilecek nitelikte" şeklinde konuştu.

Doyuran ayrıca, "Televole Tekstil'in yeni koleksiyonu, çeşitli renk seçenekleri ve özgün desenleriyle göz alıcı. Kullanıcılarımıza konfor sunan, işlevsel tasarımlarımızla şıklığı da ön plana çıkarıyoruz" dedi.