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Kaygan yolda duramayan tır başka bir tıra çarptı

TEM otoyolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir tır sürücü başka bir tıra çarptı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 13:45
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TEM otoyolunda direksiyon hakimiyetini kaybedip tıra çarptı

Kaygan yolda duramayan tır başka bir tıra çarptı
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İHA'dan alınan bilgilere göre; Haramidere TEM Bağlantı Yolu’nda yağmur nedeniyle kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir tır, önündeki başka bir tıra çarptı.

Yaşanan kaza sonrasında araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yol uzun süre araç trafiğine kapandı.

Kaza, 11.30 sıralarında Haramidere Tem Bağlantı Yolu Esenyurt mevkiinde yaşandı.

Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda bir tır sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen başka bir tıra çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtardı.

Sağlık ekipleri yaralı vatandaşı ilk müdahaleden ardından hastaneye kaldırırken, yol uzun süre trafiğe kapandı.

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