TEM Otoyolunda Hereke geçişi 1Temmuz'a kadar kapalı

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "TEM Otoyolu, Doğu Hereke Kavşağı ile Batı Hereke Kavşağı arasında, kuzey taşıma yolunda (İstanbul istikameti) Batı Hereke Viyadüğü’nün tabliye betonunda onarım yapılacaktır.

Çalışmalar bugün başlayacak olup, 1 Temmuz saat 06.00’da tamamlanacaktır. Bu süre zarfında TEM Körfez Kavşağı’ndan otoyola girişler kapatılacak ve İstanbul istikametine giden trafik, TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağından alternatif güzergahlar kullanabilecektir.

Çalışmalar sırasında tüm güvenlik ve trafik önlemleri titizlikle alınmış olup, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkatle uymaları önem arz etmektedir" denildi.