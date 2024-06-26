Ordu'da dev hortum görüntülendi

Kaynak: İHA
Ordu'da dev hortum görüntülendi

Ordu'da deniz üzerinde dev bir hortum oluştu.

Hortumu gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Ordu'nun Fatsa ve Perşembe ilçelerinde etkili olan, Altınordu ilçesinden de görülen hortum, görenleri korkuttu.

Hortum karaya ulaşmadan son buldu. Sahile giden çok sayıda vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Hortumun karaya ulaşmadan sönmesi ise meydana gelebilecek muhtemel kazaları önledi.

Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu için sarı kodlu uyarı yayınlayarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı,

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