Ordu'da dev hortum görüntülendi

Hortumu gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Ordu'nun Fatsa ve Perşembe ilçelerinde etkili olan, Altınordu ilçesinden de görülen hortum, görenleri korkuttu.

Hortum karaya ulaşmadan son buldu. Sahile giden çok sayıda vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Hortumun karaya ulaşmadan sönmesi ise meydana gelebilecek muhtemel kazaları önledi.

Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu için sarı kodlu uyarı yayınlayarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı,