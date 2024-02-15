TEM Otoyolu’nda mıcır yüklü kamyon bariyerlere çarptı

Olay, saat 02.30 sıralarında Bağcılar TEM Otoyolu Edirne istikametinde oldu.

Otoyolda seyir halinde olan hafriyat kamyonu şoförü Onur Şahin, aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip demir bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle mıcır yüklü hafriyat kamyonu yan yattı. Yan yatan hafriyat kamyonundaki mıcırlar yolun her iki tarafına saçıldı. Şoför Onur Şahin kazada yara almadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, mıcır dökülen her iki yola duba koydu.

TRAFİK DURDU

Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstaç ekipleri, olay yerine gelerek yolda temizleme çalışmaları yaptı. Yol temizleme çalışmalarının ardından trafik kontrollü olarak sağlandığı belirtildi.

Olay yerine gelen kurtarıcı aracı, yan yatan kamyonu kaldırmak için çalışma başlattı ve kamyonun kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma yaptı.