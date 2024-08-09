TEM Otoyolu’nda yayaya otomobil çarptı: 1 ölü

Olay, gece yarısı Celaliye bölgesinde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs, otoyolu geçmekteyken, Ankara yönüne doğru ilerleyen 34 EDP 782 plakalı aracın sürücüsünün dikkatinden kaçarak ağır bir darbe aldı. Çarpışmanın şiddetiyle yaya, uzun bir mesafe boyunca yerde sürüklendi. Kazanın bildirilmesi üzerine, bölgeye derhal polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi.

Trafik ekipleri, olay yerinde güvenlik tedbirleri alarak, olası başka kazaların önüne geçti. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde, aracın çarptığı kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Ölen kişinin kimliğine dair herhangi bir belge bulunamazken, cesedi daha fazla inceleme için Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Kaza ile ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, olaya karışan sürücüyü ifade almak üzere karakola götürdü ve araç, çekici yardımıyla olay yerinden uzaklaştırıldı.