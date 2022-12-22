TEM Otoyolu Bolu geçişini sis kapladı

İHA

Bolu’nun yüksek kesimlerinde yoğun sis etkisini gösterdi. TEM Otoyolu Bolu geçişinde hakim olan sis, görüş mesafesinin düşmesine sebep oldu. Bölgede don ve buzlanmanın da olduğu görüldü. Karla karışık yağmurun yağdığı bölgede yol kenarındaki levha ve tabelaların da üzeri buz tuttu. Bolu'da gece saatlerinde sıcaklık -10 derecelere kadar düştü. Trafik ekipleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde sürücülere ikazda bulunuyor.