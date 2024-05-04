Haaland coştu Manchester City farka koştu

Kaynak: AA
Haaland coştu Manchester City farka koştu
Manchester City yıldız futbolcusu Erling Haaland'ın 4 golle yıldızlaştığı maçta Wolverhampton'ı 5-1 yendi.

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında oynanan maçta Manchester City, sahasında Wolverhampton'ı 5-1 mağlup etti.

Şampiyonluk mücadelesi veren Manchester ekibine farklı galibiyeti getiren golleri 12 (penaltıdan), 35, 45+3 (penaltıdan) ve 54. dakikalarda Erling Haaland ile 85. dakikada Julian Alvarez attı.

Konuk takımın tek golü 53. dakikada Hee-Chan Hwang'dan geldi.

Arsenal'ın 83 puanla liderlik koltuğunda oturduğu Premier Lig'de, maç eksiği bulunan Manchester City, 82 puanla başkent ekibini takip ediyor.

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